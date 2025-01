Lkw-Fahrer übersieht BMW: Auto knallt durch Holzzaun

Euskirchen - In Euskirchen kam es am Wochenende zu einem heftigen Lkw-Unfall mit zwei verletzten Personen.

Der BMW hinterließ bei dem Unfall eine Schneise der Verwüstung. © Sebastian Klemm

Nach Angaben der Polizei war ein 22-Jähriger mit seinem Laster Richtung Euskirchen unterwegs, als er schließlich links in die Frauenberger Straße einbiegen wollte.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW und prallte frontal in das Auto. In Sekundenschnelle flog der BMW erst in einen Holzzaun und anschließend in eine dahinterstehende Mauer.