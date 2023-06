Lkw rutscht in Straßengraben und beschädigt Zaun, Abschleppdienst rückt an

Kesselsdorf - Im Wilsdruffer Stadtteil Kesselsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall, der erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog.

Der Lkw-Auflieger riss einen Teil des Zauns ein, als er in den Graben rutschte. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 sagte, ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr kurz vor der Kreuzung Unkersdorfer Straße in Kesselsdorf.

Ein Sattelzug war aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Auflieger des Lkw rutschte in den Straßengraben, stellte sich quer und beschädigte den Zaun eines Regenrückhaltebeckens.

Der Fahrer blieb unverletzt, doch die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Durch die ungünstige Unfalllage des Trucks gestalteten sich die Bergungsarbeiten als sehr schwierig.

Während der Abschleppdienst am Werk war, wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Dresden.

Gegen 15.55 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf circa 1000 Euro.