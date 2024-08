Lkw stürzt von Brücke metertief auf die Gleise: Bahnstrecke weiter gesperrt

In der Nacht auf Samstag wurde mit der Bergung des verunglückten Lastwagens begonnen. © Vincent Kempf/dpa

Wann genau die Strecke wieder befahrbar sein werde, vermochte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Samstagmorgen nicht zu sagen.

In der Nacht sei an der Bergung des Lastwagens gearbeitet worden, der am Freitagmittag auf die normalerweise auch von ICE- und Eurostar-Zügen befahrenen Gleise gestürzt war.

Das gesamte Fahrzeug inklusive des Anhängers konnte demnach bis frühmorgens von den Schienen gebracht worden. Die Schäden an der Oberleitung seien aber noch nicht behoben.

Der 42-jährige Lkw-Fahrer erlitt nach Polizeiangaben bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden musste.