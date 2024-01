Loch in der Frontscheibe, überall Blut - doch wo ist der Unfallfahrer?

Aschersleben - Am Dienstagabend kam es im Salzlandkreis zu einem verheerenden Verkehrsunfall , bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer war auf der Flucht.

Im Salzlandkreis verursachte ein 26-Jähriger einen schweren Unfall und rannte davon. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

In den Abendstunden war das 26-jährige Unfallopfer mit seinem Kleinwagen auf der Mehringer Straße in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Laut ersten Erkenntnissen kam das Auto dann von der Straße ab, rauschte über die Gegenfahrbahn, krachte in einen Holzzaun und einen Baum, wo es schließlich liegenblieb.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte fehlte von dem Unfallopfer allerdings jede Spur, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

In dem Unfallwagen fanden die Beamten zahlreiche Blutspuren, einen ausgelösten Airbag sowie ein etwa 15 Zentimeter großes Loch in der Frontscheibe - ebenfalls mit Blut.

Die Polizisten entdeckten den Ausweis des Autofahrers und fanden ihn schließlich an der Kreisstraße in Mehringen. Der Mann hatte schwere Gesichtsverletzungen und war nicht mehr ansprechbar. Im Krankenhaus wurde dann starker Alkoholgeruch an ihm festgestellt.