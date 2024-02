Mädchen (†12) von Heuballen getroffen, wenige Tage später ist es tot

Remseck am Neckar - Wenige Tage nach einem Unfall mit einem Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im baden-württembergischen Remseck am Neckar ist eine Zwölfjährige ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ein rund 130 Kilogramm schwerer Heuballen ist einer 12-Jährigen im schwäbischen Remseck am Neckar zum Verhängnis geworden. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Ludwigsburg und Stuttgart vom heutigen Dienstag verstarb das Mädchen am Sonntag in einem Krankenhaus.

Das Kind war am Mittwoch vergangener Woche von einem rund 130 Kilogramm schweren Heuballen getroffen worden.

Zum Hergang des Unglücks ist bekannt, dass ein 67-Jähriger mit einem Radlader Heuballen von einem Anhänger abgeladen hatte. Im Zuge dessen fiel ein Ballen herab und traf das Mädchen.

Die Zwölfjährige wurde umgehend notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.