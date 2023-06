Märchenhochzeit endet im Todes-Drama: Busfahrer festgenommen

25 Menschen wurden umgehend mit Hubschraubern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und werden dort nach wie vor behandelt. Für zehn Menschen kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Wie mehrere lokale Medien berichteten, überschlug sich der Bus gegen 23.30 Uhr am Sonntag nahe der australischen Stadt Greta im Bundesstaat New South Wales.

Die Polizei von New South Wales teilte mit, dass der Mann wegen 10 Straftaten im Zusammenhang mit gefährlichem oder fahrlässigem Fahren mit Todesfolge angeklagt worden sei und am Dienstag (Ortszeit) vor Gericht erscheinen solle.

"Wir alle wissen, wie schön es ist, zu einer Hochzeit zu gehen, um mit lieben Freunden und der Familie zu feiern. Es sind einige der glücklichsten Momente, die man erleben kann", erklärte Premierminister Anthony Albanese (60) am Montagmorgen im Parlamentsgebäude in einer Erklärung.

"Dass ein solch freudiger Tag an einem wunderschönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust an Menschenleben und Verletzungen endet, ist so grausam, so traurig und so ungerecht."

Auch das Busunternehmen sprach von einer "furchtbaren Tragödie" und sprach allen Betroffenen sein tiefes Mitgefühl aus. Die Firma arbeite bei den Ermittlungen eng mit der Polizei zusammen.

"Dies war ein ganz schreckliches Ereignis in der Geschichte von New South Wales", erklärte der Premierminister des Bundesstaates, Chris Minn (43). "Heute ist ein guter Tag, um jemanden, den man liebt, zu umarmen und sich daran zu erinnern, wie wertvoll das Leben ist."