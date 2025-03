Mann auf E-Roller von S-Bahn erfasst und 20 Meter mitgeschleift

Neukloster (Landkreis Stade) – Ein 22-Jähriger ist am Dienstagvormittag mit seinem E-Roller am Bahnübergang Ottensen zwischen Neukloster und Buxtehude von einer S-Bahn erfasst und mitgeschleift worden. Lebensgefährlich verletzt wurde der Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei Stade gegenüber TAG24 bestätigte.