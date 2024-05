26.05.2024 16:23 1.410 Mann kracht gegen A7-Brücke und verbrennt in seinem Tesla

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Harburg ist ein Mann am Samstagabend in seinem Tesla gegen eine A7-Brücke gekracht und in dem Auto verbrannt.

Von Oliver Wunder

Brackel - Horror-Unfall in Niedersachsen! Ein Mann verbrannte am Samstag in seinem Auto. Die Feuerwehr konnte den Unfallfahrer erst später bergen. © JOTO Ein 39-Jähriger kam am Abend mit seinem Wagen auf der Kreisstraße zwischen den Brackel und Holtorfsloh im Landkreis Harburg nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto krachte frontal mit einem Brückenpfeiler der über die Straße führenden A7 zusammen. Dabei geriet der Wagen in Flammen. Erst nach den Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den Fahrer tot aus dem Auto bergen. Unfall Mann überfährt Fußgänger: Eine Person stirbt noch vor Ort, Heli muss umkehren! Nach TAG24-Informationen von der Unfallstelle handelte es sich bei dem Auto um einen Tesla. Die Batterien des Elektroautos entzündeten sich immer wieder neu und mussten ständig gekühlt werden. Der Mann brachte mit seinem Wagen frontal gegen die A7-Brücke. © JOTO Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Titelfoto: JOTO