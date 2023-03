09.03.2023 17:55 Mann liegt nach Fenstersturz schwer verletzt am Boden: Zeugen schlagen Alarm

In Mönchengladbach hat ein 42-Jähriger am Donnerstagmorgen bei einem Sturz aus dem Fenster schwere Verletzungen erlitten. Er kam in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Mönchengladbach - Bei einem Fenstersturz aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach hat ein 42-Jähriger am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten (42) und brachten ihn in eine Klinik. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Abend mitteilte, hatten Zeugen den Beamten und der Feuerwehr am Morgen gegen 8.45 Uhr einen Mann gemeldet, der schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhauses an der Franz-Wamich-Straße auf dem Boden lag. Zuvor war der 42-Jährige offenbar aus einem Fenster im zweiten Stock des Hauses gestürzt. Der Mann wurde von Rettungskräften versorgt, während parallel ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser habe jedoch witterungsbedingt nicht landen können, woraufhin der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Unfall Drei Tote und fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Sachsen Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes auf. Es seien bereits erste Zeugen befragt worden, wie es hieß. "Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Umstände des Sturzgeschehens als Unfall ohne Fremdeinwirkung zu bewerten", erklärte ein Polizeisprecher.

Titelfoto: 123RF/udo72