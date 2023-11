Mann verliert Kontrolle über sein Auto und kracht in Peugeot: 25-Jähriger schwer verletzt

Stockum - Im Hochsauerlandkreis hat es an diesem Wochenende einen heftigen Unfall gegeben. Vier Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und mussten in eine Klinik eingeliefert werden.

Ein zur Unfallstelle bestellter Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Auslöser des Unfalls war ein 27-Jähriger aus Dormagen, der am Freitagabend mit seinem Dacia auf die Danziger Straße Richtung Duisburg auffahren wollte.

Noch während der Auffahrt geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern und krachte in Windeseile in den Peugeot einer 26-Jährigen aus Bergheim.

Die junge Frau und drei weitere Insassen in ihrem Auto wurden bei dem Unfall verletzt. Ein 25-Jähriger dabei so schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste.