Mann von Regionalbahn überrollt: Bahnverkehr dicht!

Burg - Am Mittwochnachmittag kam es zu einem tragischen Unfall an einem Bahnübergang im Jerichower Land . Ein Mann wurde von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt.

An einem Bahnübergang in Burg wurde ein Mensch überfahren. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr an dem Bahnübergang in der Blumenthaler Straße in Burg bei Magdeburg.

Ein Mann wollte offenbar gemeinsam mit seinem Fahrrad die Bahngleise überqueren und wurde dabei von dem Zug erfasst. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeireviers Jerichower Land auf TAG24-Nachfrage.



Derzeit sei noch nicht klar, weshalb sich der Mann auf den Gleisen befand.

Durch den Zusammenprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun, so der Sprecher.

Passagiere des Zuges wurden nicht verletzt. Sie wurden schließlich mit Schienenersatzverkehr an ihr Ziel transportiert.

Zwar seien der Einsatz und die Spurensicherung der Kriminalpolizei nun beendet, doch der Bahnverkehr der Deutschen Bahn wird noch immer beeinträchtigt.