Mercedes erfasst 14-Jährige: Rettungsheli bringt lebensgefährlich Verletzte in Klinik

Neuenstadt - Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Eine 14-Jährige wurde schwerst verletzt.

Das Kind kam in eine Spezialklinik. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 7.45 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes auf der Öhringer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei trat das 14-jährige Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Teenager den Wagen vermutlich übersehen.

Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde von dem Fahrzeug erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.