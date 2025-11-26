Mercedes erfasst 14-Jährige: Rettungsheli bringt lebensgefährlich Verletzte in Klinik
Neuenstadt - Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Eine 14-Jährige wurde schwerst verletzt.
Gegen 7.45 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes auf der Öhringer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei trat das 14-jährige Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Teenager den Wagen vermutlich übersehen.
Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde von dem Fahrzeug erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.
Nach der Erstversorgung musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.
