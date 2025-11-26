VW kracht in Linienbus: Polizei sucht verschwundene Fahrgäste

Waghäusel - Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Mittwochmittag den Verkehr auf der L555 bei Waghäusel lahmgelegt. Drei Männer wurden verletzt.

Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

Ein Linienbus wollte gegen 12 Uhr aus der Haslacher Straße auf die Hauptstraße einbiegen. Laut aktuellen Erkenntnissen unterschätzte der 51-jährige Busfahrer vermutlich die Situation und nahm einem heranfahrenden VW Tiguan die Vorfahrt.

Der 27-jährige Autofahrer konnte nicht mehr auszuweichen. Sein VW krachte frontal in die linke Seite des Busses.

Aufgrund des wuchtigen Aufpralls wurde der VW so stark demoliert, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro.

Neben dem Fahrer wurden auch zwei Jugendliche (17, 19) im Auto leicht verletzt. Im Bus blieben nach aktuellem Stand alle unverletzt. Vollständig geklärt ist dies allerdings noch nicht, da sich viele Fahrgäste noch vor Eintreffen der Polizei entfernten.