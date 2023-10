Mercedes kollidiert mit Baum und überschlägt sich: Fahrer (63) schwer verletzt

Winsen/Landkreis Harburg – Schwerer Unfall auf der L 234 zwischen Salzhausen und Winsen ( Niedersachsen )! Ein 63-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Mercedes herausschneiden. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei Winsen (Luhe) gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache.

Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 63-jährige Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mithilfe eines hydraulischen Geräts befreit werden.

Anschließend wurde der schwer verletzte Mann per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so der Sprecher.