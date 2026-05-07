Mercedes will überholen und kracht in Gegenverkehr: 30-Jähriger stirbt an der Unfallstelle
Reutlingen - Bei einem schweren Unfall zwischen Riederich und Mittelstadt (Landkreis Reutlingen) ist ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen.
Gegen 18 Uhr wollte ein 41-jähriger Mercedes AMG-Fahrer auf der L374 in Richtung Mittelstadt ein Auto überholen und krachte dabei frontal in einen entgegenkommenden VW Golf eines 30-Jährigen, teilt die Polizei mit.
Anschließend kollidierte der Mercedes-AMG mit einem Mercedes GLC eines 36-Jährigen, der hinter dem Golf fuhr.
Der Golf wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Auto schneiden.
Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort.
Mercedes brennt völlig aus
Die beiden Mercedes-Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.
Der AMG brannte anschließend völlig aus. Die L374 war bis 22.50 Uhr gesperrt.
Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften und 13 Fahrzeugen ausgerückt.
Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 90.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur konkreten Unfallhergang aufgenommen und einen Gutachter eingeschaltet.
Titelfoto: SDMG / Kaczor