Mercedes will überholen und kracht in Gegenverkehr: 30-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Reutlingen - Bei einem schweren Unfall zwischen Riederich und Mittelstadt (Landkreis Reutlingen) ist ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Tragisch: Für den Golf-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © SDMG / Kaczor

Gegen 18 Uhr wollte ein 41-jähriger Mercedes AMG-Fahrer auf der L374 in Richtung Mittelstadt ein Auto überholen und krachte dabei frontal in einen entgegenkommenden VW Golf eines 30-Jährigen, teilt die Polizei mit.

Anschließend kollidierte der Mercedes-AMG mit einem Mercedes GLC eines 36-Jährigen, der hinter dem Golf fuhr.

Der Golf wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Auto schneiden.

Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort.