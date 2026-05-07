Tragischer Unfall mit Porsche: Zwei Menschen sterben

Schallstadt - Tragisches Unglück bei Freiburg: Zwei Menschen starben bei einem schweren Unfall, an dem auch zwei Porsche beteiligt waren.

Der Sportwagen ist nach dem Unfall völlig demoliert. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Gegen 20.15 Uhr krachten auf der B3 zwischen Schallstadt und Freiburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwei bis drei Fahrzeuge durch ein "unglücklichen Fahrmanöver", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 berichtet, ineinander.

Neben den zwei Toten, sind zwei weitere Menschen laut Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Freiburg verletzt worden. Weitere Details zum Unfall und zur Identität der Toten und Verletzten sind zunächst nicht bekannt.