Tragischer Unfall mit Porsche: Zwei Menschen sterben
Schallstadt - Tragisches Unglück bei Freiburg: Zwei Menschen starben bei einem schweren Unfall, an dem auch zwei Porsche beteiligt waren.
Gegen 20.15 Uhr krachten auf der B3 zwischen Schallstadt und Freiburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwei bis drei Fahrzeuge durch ein "unglücklichen Fahrmanöver", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 berichtet, ineinander.
Neben den zwei Toten, sind zwei weitere Menschen laut Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Freiburg verletzt worden. Weitere Details zum Unfall und zur Identität der Toten und Verletzten sind zunächst nicht bekannt.
Mindestens zwei Porsche waren in den Unfall verwickelt. Um ein Autorennen habe es sich laut Polizei aber nicht gehandelt. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Nick Kauz / EinsatzReport24