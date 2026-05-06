Skurriler Unfall auf A5: Autofahrer fährt nach Überschlag auf drei Reifen weiter

Bühl - Die Polizei rückte am Dienstagabend zu einem skurrilen Unfall auf der A5 bei Bühl (Kreis Rastatt) aus. Ein 48-jähriger Mann überschlug sich mit seinem Wagen, verlor dabei ein Rad und setzte seine Fahrt dennoch unbeirrt fort.

Die Polizei nimmt an, dass der 48-Jährige durch den Unfall dermaßen unter Schock stand, dass er einfach seine Fahrt fortsetzte. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 20 Uhr verlor der Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Bühl in Fahrtrichtung Karlsruhe die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Polizei geht davon aus, dass er infolge von Aquaplaning und einer mutmaßlich nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen geriet nach rechts ins Aus, überschlug sich und verlor dabei einen Reifen.

Anstatt anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt mit dem stark beschädigten Wagen fort. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten schließlich den Notruf.

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten das Fahrzeug schließlich auf der K5308 zwischen Sasbach und Ottersweier ausfindig machen.

Der 48-Jährige blieb bei dem spektakulären Unfall glücklicherweise unverletzt. Ein Test auf Alkohol oder Drogen verlief negativ.