Mit 3,12 Promille unterwegs: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle, ein Kind verletzt!

Biederitz - Am Sonntagvormittag verursachte ein betrunkener Autofahrer auf der B1 nahe Biederitz ( Landkreis Jerichower Land ) mehrere Unfälle , bei denen ein Kind verletzt wurde.

Ein Alkoholtest ergab ganze 3,12 Promille bei dem Unfallfahrer. (Symbolbild) © 123RF/monartfoto

Der 58-jährige Unfallverursacher soll nach Angaben der Polizei mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Magdeburg unterwegs gewesen sein. Hierbei fuhr er immer wieder in Schlangenlinien.

In der Ortslage Gerwich stieß er dann zunächst mit einem Dacia zusammen. Der Passat-Fahrer hielt jedoch nicht an und setzte seine Trunkenheitsfahrt in Richtung Magdeburg fort.

Vor einem Bahnübergang beabsichtigte er dann nach rechts in Richtung Biederitz abzubiegen. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Nissan.

Durch den Zusammenstoß wurde ein sich im Nissan befindliches Kind leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Verursacher einen Wert von 3,12 Promille.