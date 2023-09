Mit über 3 Promille! Polo-Fahrerin prallt gegen Hauswand

Zwickau - Am Sonntagabend ist in Zwickau eine VW-Fahrerin (68) gegen eine Hauswand geprallt. Die 68-Jährige war zum Unfallzeitpunkt stark betrunken.

In Zwickau ist eine VW-Fahrerin von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Sie war stark betrunken. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Der Unfall passierte gegen 19.13 Uhr auf dem Wilhelm-Stolle-Platz. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor die Frau mit ihrem Polo in einer Kurve die Kontrolle und kam von der Straße ab. Sie fuhr über einen Stromkasten und kam schließlich an der Hauswand zum Stehen.

"Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der achtjährige Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei der 68-Jährigen Alkoholgeruch auf. Es wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von 3,08 Promille anzeigte. Gegen die Fahrerin wurden Ermittlungen aufgenommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.