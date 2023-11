09.11.2023 10:28 Mitsubishi-Fahrerin will auf Autobahn abbiegen, dann kracht's: 27-Jährige kommt in Klinik

Von Laura Miemczyk

Bergisch Gladbach - Nach einem Unfall in Bergisch Gladbach ist eine Autofahrerin (27) verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Laut Angaben der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis war die 48-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Rather Weg unterwegs, als sie ihren Mitsubishi nach links auf die Autobahn in Richtung Olpe lenkte. Beim Abbiegen übersah die Frau jedoch eine 27-jährige Ford-Fahrerin, die den Rather Weg in Richtung Frankenforst entlanggefahren war. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, wobei die 27-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Rettungssanitäter brachten sie in eine Klinik, die Mitsubishi-Fahrerin blieb unverletzt. Unfall Hubschraubereinsatz nach Unfall zwischen Auto und Motorrad: Biker schwer verletzt "An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird", schilderte ein Polizeisprecher. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnanschlussstelle Richtung Olpe sowie die Abfahrt Richtung Köln-Rath blieb während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis