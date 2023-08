Simson-Fahrer kracht gegen Hauswand: Zwei Jugendliche verletzt

Neustadt (Sachsen) - Bei einem Unfall in Rückersdorf sind zwei Menschen verletzt worden.

Die Kirchstraße war während des Einsatzes rund anderthalb Stunden gesperrt. © RocciPix / Rocci Klein

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Fahrer (15) einer Simson am späten Montagabend gegen 22 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Rückersdorfer Straße unterwegs.

In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß anschließend ungebremst gegen eine Hauswand. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein Sozius (17) leicht.

Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Kirchstraße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr und sogar ein Rettungshubschrauber.