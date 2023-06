26.06.2023 14:11 Motorrad überschlägt sich mehrfach und landet in Zaun: 64-Jähriger schwer verletzt

Das Wetter am Wochenende lud Motorradfahrer zum Fahren ein. Daher kam es wieder zu Unfällen. So wie in Spitze, wo ein 64-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Von Florian Fischer

Kürten - Das Wetter am Wochenende lud Motorradfahrer zum Fahren ein. Daher kam es wieder zu zahlreichen Unfällen. So wie in Spitze, wo ein 64-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Bei einem Motorradunfall verletzte sich ein 64-Jähriger schwer. © Bildmontage: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Nach Angaben der Polizei war der Mann am gestrigen Sonntag gegen 13.10 Uhr mit seiner Maschine auf der Wipperfürther Straße in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs. Wie Zeugen berichten, überholte der 64-Jährige zunächst mehrere Autos. Als er den Vorgang beendete, musste er direkt vor einer Kurve abbremsen, sodass er ins Schleudern geriet und sich überschlug. Der Fahrer flog von seinem Motorrad und landete auf der Straße. Seine Maschine hingegen überschlug sich noch mehrfach und landete in einem Zaun, der, genauso wie ein Poller, beschädigt wurde. Unfall Heftiger Crash im Morgengrauen: Transporter überschlägt sich, Fahrer verletzt Durch den Sturz zog sich der Mann aus Bergisch Gladbach schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro. Die Wipperfürther Straße musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für zwei Stunden gesperrt werden.

