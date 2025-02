Motorradfahrer (†17) stürzt und rutscht unter Leitplanke

Der 17-Jährige kam offenbar ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. © SDMG / Kaczor

Der Jugendliche sei auf der Bundesstraße 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim unter Teck in der Nacht gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Nach dem Sturz rutschte der Motorradfahrer den Angaben zufolge unter einer Leitplanke hindurch und blieb auf einer Wiese neben der Straße liegen.

Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst.