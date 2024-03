Motorradfahrer (†25) nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Hannover - Nach einem Verkehrsunfall auf dem Westschnellweg, einer Schnellstraße in Hannover, ist ein 25-jähriger Motorradfahrer seinen schwersten Verletzungen erlegen.

Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag am Donnerstag seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Polizei verstarb der junge Mann am heutigen Donnerstag gegen 12.20 Uhr in einem hannoverschen Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag war der 25-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Citroën C4 aufgefahren.

Die Maschine rutschte nach rechts in die Schutzplanke, der Fahrer wurde über die Planke in den angrenzenden Grünstreifen geschleuderte und blieb dort lebensgefährlich verletzt liegen, so die Polizei weiter. Das Motorrad prallte ab und rutschte über die Fahrstreifen.

Die 24-jährige Autofahrerin blieb den Angaben nach unverletzt.

Den Schaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro.

Der Westschnellweg wurde für mehrere Stunden in nördliche Richtung gesperrt und es kam zu erheblichen Verzögerungen auf den Umleitungsstrecken, heißt es weiter.