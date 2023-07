Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Apen - Bei einem schweren Unfall wurde am Sonntagnachmittag ein 48-jähriger Motorradfahrer in der Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) lebensgefährlich verletzt.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Gegen 15 Uhr sei der 48-Jährige mit zwei Bekannten auf der Ammerlandstraße in Richtung Ocholt unterwegs gewesen, teilte die Polizei jetzt mit.

Demnach verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad, kam in der Folge von der Straße ab, wurde durch den Aufprall in der tieferliegenden Berme hochkatapultiert und in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert.

Erst nach etwa 80 Metern sei er lebensgefährlich verletzt und nicht ansprechbar zum Liegen gekommen.

Ersthelfer, unter ihnen auch eine Krankenschwester, konnten den 48-Jährigen erfolgreich reanimieren, heißt es weiter. Anschließend sei der Verletzte unter Notarztbegleitung ins Klinikzentrum Westerstede gebracht worden.

Das Motorrad musste den Angaben nach mit einem Totalschaden mithilfe eines Abschleppers mit Kran und Seilwinde geborgen werden, da es sich etwa 20 Meter neben der Straße befunden habe.