Motorradfahrer will Auto überholen, das biegt plötzlich ab: Biker tot!

Klein Rönnau - Tödlicher Unfall im Kreis Segeberg ! Am Samstag ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer auf der B432 bei Klein Rönnau mit einem Auto zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. © Florian Sprenger

Nach Angaben der Polizei wollte der Biker am Ortsausgang Klein Rönnau einen vor ihm fahrenden Wagen überholen, als dieser plötzlich nach links abbog und ihn rammte.

Der 54-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.

Die B432 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden lang gesperrt.

Bereits am Freitag war bei Unfällen drei Motorradfahrer ums Leben gekommen. In Tornesch verstarb ein Mann, der mit seiner Maschine auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren war. In Scheeßel war ein 21-Jähriger mit einem Wagen kollidiert und tödlich verunglückt.