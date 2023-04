Motorradfahrer wird von Auto-Manöver überrascht und verletzt sich schwer!

Wuppertal - Im Stadtteil Hahnerberg hat es am gestrigen Dienstagnachmittag einen heftigen Verkehrsunfall gegeben. Ein 23-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik.

Ein Rettungswagen transportierte den Schwerverletzten (23) in eine Klinik. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Demnach befuhr der junge Mann mit seiner Harley-Davidson gegen 15.30 Uhr die linke Spur der Hahnerberger Straße - neben ihm ein 64-Jähriger in einem Hyundai.

Zum verhängnisvollen Crash kam es nur wenige Augenblicke später, als der Senior mit seinem Wagen wenden wollte und von der rechten auf die linke Spur zog. Dabei hatte er den 23-Jährigen auf seiner Maschine übersehen.

Der Motorradfahrer fuhr ungebremst in den Hyundai hinein und wurde von seinem Motorrad geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste per Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

Der ältere Herr blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.