Mustang-Fahrer kracht beim Überholen in Gegenverkehr: Drei Menschen tot

Haigerloch - Bei einem Unfall in Haigerloch (Zollernalbkreis) mit zwei Fahrzeugen sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen, während vier weitere schwer verletzt wurden. Zwei Rettungshubschrauber und etliche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Rettungskräfte mussten den Mustang-Fahrer (32) und seinen Beifahrer (35) aus dem stark demolierten Auto befreien. © Freiwillige Feuerwehr Haigerloch

Wie ein Polizeisprecher des Präsidiums Reutlingen am Samstagabend mitteilte, war ein 35-jähriger Mustang-Fahrer am Morgen gegen 9.30 Uhr samt eines Beifahrers (35) an Bord auf der B463 Richtung Empfingen unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge einen vor ihm fahrenden VW Transporter überholen wollte.

Dabei geriet der Mustang jedoch ins Schleudern und infolgedessen in den Gegenverkehr, wo er mit einem Ford Tourneo zusammenkrachte, an dessen Steuer ein 44-Jähriger saß.

"Sowohl der Fahrer dieses Firmentransporters als auch ein 59 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben", schilderte der Sprecher.

In dem Tourneo hatten zudem noch drei weitere Männer im Alter von 23, 27 und 63 Jahren gesessen, die allesamt schwer verletzt und sofort in umliegende Kliniken gebracht wurden.

Auch der 63-Jährige starb dort jedoch im Laufe des Nachmittags infolge seiner schweren Verletzungen.