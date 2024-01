Nach tödlichem Frontal-Crash auf Landstraße: Zweites Kind (†3) stirbt in Klinik

Selfkant - Nach einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Selfkant (Kreis Heinsberg), bei dem ein zweijähriges Kind getötet und mehrere Menschen verletzt wurden, meldete sich die Polizei erneut mit traurigen Nachrichten. Auch ein dreijähriger Junge verstarb nun in einer Klinik.

Die beiden Autos aus den Niederlanden waren auf der Landstraße K1 frontal miteinander kollidiert. © Freiwillige Feuerwehr Selfkant

Der tödliche Unfall hatte sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am 5. Januar auf der K1 in Höhe der Ortschaft Tüddern ereignet, wo die beiden Autos aus den Niederlanden frontal zusammengeprallt waren.

Feuerwehrkräfte mussten die eingeklemmten Fahrer aus ihren Fahrzeugen befreien, ehe mehrere Menschen - darunter auch Kinder - mit Verletzungen in eine Klinik gebracht wurden.

Für ein zweijähriges Kleinkind kam jede Hilfe zu spät - es verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Donnerstag mitteilte, erlag inzwischen auch ein zweites Kind, ein dreijähriger Junge, seinen schweren Verletzungen. Er sei am Mittwoch in einem Krankenhaus gestorben, so die Beamten.