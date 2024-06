16.06.2024 11:44 Nachbarn eilen zu Hilfe: 11-Jähriger verbrennt sich schwer an Feuerschale

In Berlingerode (Kreis Eichsfeld) hat sich am Samstagnachmittag ein Elfjähriger an einer Feuerschale schwer verbrannt.

Von Christian Rüdiger

Berlingerode - In Berlingerode (Kreis Eichsfeld) hat sich am Samstagnachmittag ein Elfjähriger an einer Feuerschale schwer verbrannt. Ein Elfjähriger verletzte sich schwer an einer Feuerschale. (Symbolfoto) © 123RF/likee68 Als Ursache für den Unfall nannte die Polizei "unsachgemäßes Handtieren an einer Feuerschale". Nachbarn eilten sofort zu dem Jungen und leisteten Erste Hilfe. Allerdings waren die Verbrennungen des Elfjährigen so stark, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der ältere Bruder des Verletzten hatte den Rettungsdienst alarmiert. Die beteiligten Personen mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden. Sie standen unter Schock. Genauere Angaben zu diesem dramatischen Vorfall konnte die Polizei noch nicht machen. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: 123RF/likee68