Navi vertraut? Lkw fährt sich auf Waldweg fest

Um den Laster aus der misslichen Lage zu befreien, kam ein Bergedienst aus Chemnitz zum Einsatz. © Harry Härtel/Haertelpress

Das Unglück passierte am Mittwochmorgen in einem Wald zwischen Jöhstadt und Steinbach in der Nähe der Schmalzgrubner Straße. Der Laster hatte sich hoffnungslos auf einem Waldweg festgefahren.

Wegen eines nahe gelegenen Baches bestand die Gefahr, dass der Laster abrutschen könnte.

Ein Bergedienst aus Chemnitz musste den Sattelzug aus dem Wald befreien.