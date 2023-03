12.03.2023 11:28 2.302 Zug entgleist auf Rangierfahrt und kracht in Schalterhaus!

Von Bastian Küsel

Niebüll - Zugunfall im Norden! Am Freitagabend ist ein Autozug in Niebüll (Kreis Nordfriesland) entgleist und in ein Schalterhaus gekracht. Verletzt wurde niemand. In Niebüll ist am Freitagabend ein Autozug auf einer Rangierfahrt entgleist und in ein kleines Schalterhaus gekracht. Verletzt wurde dabei niemand. © Bundespolizeiinspektion Flensburg Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf einer Rangierfahrt im Niebüller Bahnhof. Offenbar kam es zwischen dem Rangierbegleiter, der sich am Ende des Autozuges befand, und der Lokführerin zu einem Kommunikationsproblem. Demnach meldete der Rangierer der Lokführerin eine zu hohe Geschwindigkeit für den Halt an einem Prellbock. Da der Zug jedoch nicht langsamer wurde, sprang der Rangierer schließlich ab. Der Zug überfuhr kurz darauf den Prellbock und krachte anschließend in ein kleines Schalterhaus, das dabei stark beschädigt wurde. Ein großer Kran soll das Haus heute aus dem Gleis heben, während das Technische Hilfswerk den Zug wieder auf den Gleisen platziert. Das Schalterhaus wurde durch den Crash heftig beschädigt. © Bundespolizeiinspektion Flensburg Die Landespolizei hat indes die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Flensburg