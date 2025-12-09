Horrorcrash mit fünf Verletzten: Hubschrauber im Einsatz

Groß Kummerfeld - Schlimmer Unfall auf der B205 bei Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg)! Bei einem Frontalcrash wurden am Dienstagmorgen fünf Personen und ein Hund teils schwer verletzt.

Eine Person war über längere Zeit im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 8 Uhr hat es auf der B205 zwischen Neumünster-Gadeland und Rickling heftig gekracht.

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, habe es eine Kollision zwischen einem Mercedes und einem VW-Bus gegeben.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Mercedes-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten, woraufhin es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem VW kam.

Die Fahrerin und die Beifahrerin des Mercedes wurden schwer verletzt. Der VW-Fahrer und dessen Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, während eine weitere Mitfahrerin ebenfalls schwer verletzt wurde.

Eine Person sei über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Neben zahlreichen Rettungskräften sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, der eine verletzte Person in ein Krankenhaus brachte.