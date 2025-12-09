Auto droht in Haus zu rutschen: Zaun fängt Fahrzeug ab

Meiningen - Am frühen Dienstagmorgen hat ein 44-Jähriger im Landkreis-Schmalkalden einen Unfall gebaut.

Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte war die Landsberger Straße mehrere Stunden gesperrt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der Autofahrer hatte auf der Landsberger Straße in Meiningen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei berichtet war ihm offenbar schlecht geworden.

Der 44-Jährige kam anschließend von der Straße ab, stürzte mit seinem Auto eine Böschung hinab und blieb an einem Zaun hängen.

Das Fahrzeug drohte in der Folge weiter abzustürzen und mit einem Wohnhaus zu kollidieren. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Auto bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes sichern. Im Anschluss wurde das Unfallfahrzeug mit einem Kran hochgehoben und geborgen.