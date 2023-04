Opel Meriva kracht ungebremst gegen Baum: Fahrer (†74) stirbt an Unfallstelle

Bischofsheim - Bei einem Unfall am Morgen des heutigen Mittwochs ist im südhessischen Landkreis Groß-Gerau ein 74 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Opel Meriva war von der Straße abgekommen und nahezu ungebremst gegen einen Baum gekracht. © Keutz TV-News/Alexander Keutz

Passiert ist der Unfall gegen 8.45 Uhr auf der Landstraße 3482 zwischen Bischofsheim und Bauschheim. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmittag.

Demnach war der 74-Jährige in seinem Opel Meriva in Richtung Bauschheim unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor.

Daraufhin kam der Opel nach links von der Straße ab und krachte nahezu ungebremst gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in dem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.