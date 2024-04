Opel überschlägt sich bei Crash mit VW: Fahrerin schwer verletzt

Lengenfeld - Im Lengenfelder Ortsteil Irfersgrün ( Vogtlandkreis ) ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein VW stieß mit einem Opel zusammen, der sich daraufhin überschlug.

Auf der S293 in Lengenfeld ist am Mittwoch ein VW mit einem Opel zusammengestoßen. Der Opel überschlug sich und blieb im Graben liegen. © Mike Müller

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf der S293. Der VW-Fahrer (20) war in Richtung Lengenfeld unterwegs und wollte an der Irfersgrüner Straße den Opel (Fahrerin: 61) überholen. Die Fahrerin hatte aber vor, an der Kreuzung abzubiegen.

Die beiden Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass sich der Opel überschlug und schließlich auf der Seite im Graben liegen blieb.

Sowohl der Opel als auf der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie kam ins Krankenhaus.