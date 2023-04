Pedelec-Fahrerin übersieht Auto: Tödlicher Zusammenstoß auf Kreuzung

Euskirchen - Bei einem Verkehrsunfall in Euskirchen ist eine Pedelec-Fahrerin (†78) tödlich verletzt worden.

Die Frontscheibe des Autos wurde bei dem Unfall in Euskirchen komplett zerstört. © Sebastian Klemm

Laut Mitteilung der Polizei war die Seniorin am Freitagmittag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 15 in Richtung Euskirchen unterwegs, als sie an einer dortigen Kreuzung zur L210 eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin (53) übersah.

In der Folge kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Rad, wobei die 78-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine nahegelegene Klinik, wo sie jedoch wenig später verstarb.

"Die 53-Jährige stand unter Schock und wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut", schilderte ein Sprecher der Beamten. Sowohl das Auto als auch das Pedelec seien beschlagnahmt worden, hieß es außerdem.