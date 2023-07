Porsche-Fahrer (31) will Opel überholen, dann passiert das Unglück

Pirmasens - Schwere Verletzungen hat sich ein 31-jähriger Porsche-Fahrer am Abend des gestrigen Dienstags bei einem Unfall in Pirmasens ( Rheinland-Pfalz ) zugezogen.

Der Porsche wurde nach der Kollision mit dem Opel gegen ein Hoftor geschleudert, krachte dann gegen ein Schild und einen Gartenzaun, ehe er am rechten Straßenrand zum Stehen kam. © Polizeidirektion Pirmasens

Passiert ist der Crash laut einem Sprecher der Polizei um kurz vor 22 Uhr auf der Bottenbacher Straße.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war dort eine 34 Jahre alte Frau in ihrem schwarzen Opel unterwegs. Hinter ihr fuhr der 31-Jährige im weißen Porsche.

Genau in dem Moment, als die Frau nach links in die Moorbrunner Straße abbiegen wollte, setzte der Porsche-Fahrer zum Überholen an.

Die beiden Autos stießen daraufhin seitlich zusammen und der Porsche wurde gegen ein Hoftor geschleudert. Anschließend krachte er in ein Schild und einen Gartenzaun, ehe er auf der rechten Straßenseite zum Stehen kam.