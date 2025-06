Radfahrer knallt mit Traktor zusammen und stirbt

Von David Nau

Sigmaringen - Ein Radfahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei Sigmaringen mit einem Traktor zusammengestoßen und gestorben. Rettungskräfte hätten noch versucht, den 53 Jahre alten Mann an der Unfallstelle zu reanimieren, ein Notarzt habe dann aber nur noch den Tod feststellen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit.