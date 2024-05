31.05.2024 10:38 Radfahrer wird von Taxi erfasst und in Gegenverkehr geschleudert

Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen in Prisdorf (Kreis Pinneberg) von einem Taxi erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Er wurde schwer verletzt.

Von Robert Stoll

Prisdorf - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg! Am Freitagmorgen ist ein Radfahrer in Prisdorf von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Ein Radfahrer wurde in Prisdorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 8.42 Uhr auf der Hauptstraße ereignet. Dabei soll der Mann nach ersten Angaben die Straße überquert haben, als das Taxi kam und ihn erfasste. Nach dem Zusammenstoß soll der Radler gegen ein weiteres Auto im Gegenverkehr geschleudert worden sein. Die Sprecherin konnte keine genauen Angaben zur Schwere seiner Verletzungen machen, nach TAG24-Informationen soll er allerdings in Lebensgefahr schweben. Unfall Ein Toter, zwei schwer verletzte Kinder bei Frontal-Zusammenstoß Aktuell ist die Hauptstraße in Prisdorf noch gesperrt, ein Sachverständiger der Polizei ist vor Ort. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Unfallort, da die Strecke durch Prisdorf derzeit als Umleitung für die A23 dient.

