Radfahrerin bei Unfall in Südhessen schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Dreieich - Am frühen Nachmittag des Ostersonntags hat sich bei einem Unfall im südhessischen Dreieich (Landkreis Offenbach) eine Radfahrerin schwer verletzt.

Die Frau wurde mittlerweile in eine Klinik eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, berichtete ein Sprecher der Polizei.

Demnach passierte der Unfall gegen 14.10 Uhr auf der B486 in Höhe von Dreieich-Offenthal. Hier waren sowohl die Radfahrerin als auch ein 32 Jahre alter Mann in seinem Honda auf der Bundesstraße in Richtung Urberach unterwegs.

In Höhe der Einmündung zur Messeler Straße kam es laut dem Sprecher dann aus bislang noch unklarer Ursache zur Kollision. Dadurch stürzte die Frau und zog sich die schweren Verletzungen zu. Auch der Honda-Fahrer verletzte sich leicht.