Rätselhafte Ursache: Peugeot-Fahrer stirbt nach schrecklichem Frontal-Crash

Stadtallendorf/Marburg-Biedenkopf - Tragisches Unglück auf einer Bundesstraße in Mittelhessen! Hier kam am heutigen Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben, nachdem er frontal mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen war. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, muss die Polizei noch final in Erfahrung bringen.