Mächtiger Knall reißt Bewohner aus dem Schlaf: Plötzlich steckt Auto in ihrem Haus

Reichelsheim - Plötzliches und lautes Ende der Nachtruhe für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Südhessen . Ein Auto war kurz zuvor in die Fassade des Gebäudes gekracht.

Eine Person wurde bei dem kuriosen Unfall verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie es dazu kam, berichtete ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Wenige Stunden zuvor, gegen 23.20 Uhr am gestrigen Donnerstag, war ein 32-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Konrad-Adenauer-Straße in Reichelsheim unterwegs.

Als er nach rechts in die Beerfurther Straße einbiegen wollte, unterschätzte er scheinbar die Glätte der Fahrbahn und kam von dieser ab. In der Folge prallte er in die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Die Wucht des Aufpralls war derart stark, dass das Auto die Hauswand teilweise durchbrach und ein größeres Loch in diese riss.

Hierdurch wurde der Beifahrer (31) des 32-Jährigen leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus.