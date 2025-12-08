Rentner von Transporter erfasst: Schwerer Unfall an Zebrastreifen

Die Polizei versucht, die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (Symbolfoto) © 123RF/tktktk

Wie die Polizei erklärte, war ein Transportfahrer gegen 17.45 Uhr in der Petristraße stadtauswärts unterwegs.

Als er in Richtung Kasseler Tor abbiegen wollte, übersah er offenbar im Bereich des Zebrastreifens einen kreuzenden Fußgänger und erfasst ihn mit seinem Fahrzeug.