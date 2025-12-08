Rentner von Transporter erfasst: Schwerer Unfall an Zebrastreifen
Heilbad Heiligenstadt - Schwerer Unfall am frühen Sonntagabend in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld).
Wie die Polizei erklärte, war ein Transportfahrer gegen 17.45 Uhr in der Petristraße stadtauswärts unterwegs.
Als er in Richtung Kasseler Tor abbiegen wollte, übersah er offenbar im Bereich des Zebrastreifens einen kreuzenden Fußgänger und erfasst ihn mit seinem Fahrzeug.
Der 74-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
