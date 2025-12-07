Schwerer Unfall mit fünf Verletzten: Rettungskräfte im Großeinsatz

Eutin - Bei einem heftigen Unfall auf der B76 bei Eutin (Kreis Ostholstein) wurden am Sonntagnachmittag fünf Personen teils schwer verletzt.

Beide Autos mussten geborgen werden © Arne Jappe (arj)

Um 17.43 Uhr habe es auf der B76 bei Eutin gekracht, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Ein 81-Jähriger sei mit seinem Volvo auf der Bundesstraße in Richtung Süsel unterwegs gewesen und habe die Abfahrt nach Eutin nehmen wollen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen ein entgegenkommendes Auto.

Der 66-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rauschte in den Volvo.

Während der 81-Jährige den Unfall unbeschadet überstand, erlitten seine drei Mitfahrer leichte Verletzungen.

Der 66-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.