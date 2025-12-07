16-Jähriger beim Skifahren tödlich verunglückt

Salzburg - Tödliches Unglück in Österreich : Ein 16-Jähriger ist am Samstagvormittag beim Skifahren im Salzburger Skigebiet Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl gestürzt. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät.

Für den Jugendlichen (†16) kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Der junge Einheimische war laut Polizei auf der Piste eines Skigebiets im Tennengau über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer nicht rechtzeitig bemerkt, der unterhalb davon zu Sturz gekommen war.

Der 16-Jährige wollte dem Mann ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände.

Dabei sei er mit dem Oberkörper vermutlich gegen einen gefrorenen Schneebrocken geprallt, sagte eine Polizeisprecherin.