Rettungswagen kracht bei Überholmanöver gegen Baum: Vier Verletzte!

Der Rettungswagen war gegen einen Baum gekracht. © DPA

Das Rettungsfahrzeug war am Freitag in der Wedemark mit einer Patientin an Bord unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer bog demnach plötzlich nach links in einen Feldweg ab und übersah laut Polizei den Rettungswagen. Durch den Zusammenstoß kam das Rettungsfahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Baum.

Zwei Rettungskräfte wurden dabei schwer verletzt, eine wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Patientin im Fahrzeug sowie der Autofahrer erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz.