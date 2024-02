Rollerfahrer kracht in abgestellten Transporter: Notarzt kommt per Hubschrauber

Langelsheim - Am heutigen Freitagnachmittag kam es in Langelsheim ( Landkreis Goslar ) zu einem schweren Unfall mit einem Rollerfahrer.

Am Roller entstand Totalschaden.

Dieser war zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

In Höhe der Ortsmitte krachte er mit seinem maximal 25 km/h schnellen Gefährt gegen einen Transporter Mercedes Sprinter.

Ein 55 Jahre alter Mann fuhr gegen 14.35 Uhr mit seinem Motorroller auf der Goslarschen Straße in Langelsheim.

Die Beamten gehen von einem Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro aus. Davon 1500 Euro am Roller und 2000 Euro am Transporter.