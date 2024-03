Rote Ampel ignoriert? Verletzte bei Crash von Skoda und VW

Illingen - Zwei Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls , der sich am gestrigen Freitagnachmittag auf der B10 zwischen Illingen und Mühlacker im Enzkreis ereignet hat.

Der Passatfahrer war zuvor auf der B10 in Richtung Mühlacker unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Passatfahrer eine rote Ampel einfach ignoriert.

Der 39-jährige Fahrer eines Skoda beabsichtigte gegen 16.10 Uhr von der Straße "In den Waldäckern" auf die B10 in Richtung Illingen einzubiegen.

Er wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die B10 in Fahrtrichtung Mühlacker bis 18 Uhr voll gesperrt. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07042/9693-0 in Verbindung zu setzen.