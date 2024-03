Routine-Einsatz der Polizei endet mit tragischem Unfall: Ein Schwerverletzter

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mussten am Sonntagabend im osthessischen Philippsthal anrücken, um einen schwer verletzten Polizisten zu versorgen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Das Unglück ereignete sich bereits am zurückliegenden Sonntagabend gegen 19.55 Uhr in der Gemeinde Philippsthal im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, nahe der Grenze zu Thüringen, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach rückte eine zivile Streife zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Zollhaus" aus, da ein Einbruch gemeldet worden war.

Die Beamten parkten ihren Wagen in der Nähe am rechten Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße. Als ein 39 Jahre alter Polizist ausstieg, kam es zu dem tragischen Crash: Der Beamte wurden von dem Wagen einer 37-jährigen Frau erfasst, die gerade von der Straße "Am Zollhaus" in die Raiffeisenstraße abbog.

Durch den Zusammenstoß wurde der Polizeibeamte schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, bevor sie ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten.